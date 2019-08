Laut einer Statistik der Unfall-

kasse Freie Hansestadt Bremen ereignen sich hier jährlich etwa 1000 Schulwegunfälle Damit die Zahl nicht steigt, gibt die Institution eine Broschüre

heraus. „Mein Schulwegtrainer“ bereitet Grundschüler darauf vor, ihren Schulweg zu meistern. Die drei Comicfiguren Nele, Lena und Max erklären darin Situationen auf dem Schulweg. Sie fordern die Kinder außerdem dazu auf, selbst aktiv zu werden.



Die Unfallkasse bietet in Kooperation mit der Senatorin für Kinder und Bildung jährlich ein Infoseminar zum Buch an. Kontaktpolizisten sowie Grundschullehrer, die sich mit dem Thema Mobilität und dem Straßenverkehr beschäftigen, können das Seminar besuchen. Die Teilnehmer erhalten einen Klassensatz des Schulwegtrainers, der von der Behörde für Schule und

Berufsbildung in Hamburg in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Nord entwickelt wurde.

Fragen zu dem Ratgeber be-

antwortet die Abteilung Prävention der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen unter Telefon 0421 / 35 01 20

oder schriftlich per Mail an office@

ukbremen.de.