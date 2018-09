Eine Woche nach der Norddeutschen Meisterschaft im Hip-Hop der DTHO (Deutsche Tanzlehrer und Hip-Hop Tanzlehrer Organisation), wo vom Tus Syke die Formation „Exploding Dreams“ in der Kids-Altersklasse (neun bis zwölf Jahre) den vierten Platz erreichte, fand in Neubruchhausen der Sommerball der Tanzschule Kirchner statt. Dort wurde die Formation mit dem Norddeutschen Meister-Duo Pia und Janna als Höhepunkt eingeladen.

Der Auftritt bereitete den Tänzern viel Spaß und die Zuschauer zeigten viel Anerkennung. Die Tänzer durften zweimal auftreten und fanden es so toll, dass sie heute noch davon schwärmen. Im Interview mit den Trainerinnen und in späteren Gesprächen mit Betreuern stellte sich heraus, dass die Gruppe in einer Sporthalle ohne Spiegel trainiert. Dieses veranlasste den Tanzschulinhaber, Dieter Kirchner, der zur Trainingszeit einen Tanzsaal mit Spiegelwand frei hat, der Gruppe diesen Saal kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit die Tänzer so Mimik und Ausdruck trainieren können. Nach den Sommerferien war es soweit: Die „Exploding Dreams“ trainierten mit Spiegelwand in der Tanzschule Kirchner eine neue Choreografie.