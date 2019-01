Die Vorbereitungen dafür – etwa einen qualifizierten Ausbilder zu finden sowie Reiterinnen ujnd Reiter einzuladen – war schon eine Herausforderung, die allerdings von Vanessa Laas und Jugendwartin Antje Pein bestens umgesetzt wurde.

Da in diesem Jahr bestmögliche Anforderungen gewünscht waren, fiel die Wahl auf den Ausbilder Niels von Hirschheydt. Dieser hat ein Studium in Agrarwirtschaft absolviert und war zehn Jahre beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg für die sportlichen Veranstaltungen verantwortlich. Heute hat er als Gestütsleiter im Ausbildungsstall Wahl & Co. in Bielefeld seine reiterliche Heimat gefunden. Auch als Reiter hat sich von Hirschheydt einen Namen gemacht. So besitzt er das goldene Reitabzeichen, das er sich hart erkämpfen musste: Hierfür müssen mindestens zehn schwere Springprüfungen der Klasse S gewonnen werden. Wie von Hirschheydt in Worpswede erzählte, hat er insgesamt allerdings schon mindestens 50 Springprüfungen der Klasse S gewonnen.

Im Jahr 2014 hat von Hirschheydt in Worpswede beim Großen Preis den dritten Platz belegt. Damals wurden schon die ersten Kontakte geknüpft, die nun genutzt wurden, um ihn für zwei Trainingstage in das Künstlerdorf einzuladen. Große Freude herrschte bei den Worpsweder Reitern, als die Einladung bestätigt wurde und die Terminabsprache geregelt war. Schnell wurden dann zehn Gruppen von den Organisatoren mit einem Zeitplan über die Trainingstage informiert.

Der Vorsitzende des Reitervereins Worpswede, Hans-Helmut Pein, freute sich besonders, dass die Beteiligung der Reiterinnen und Reiter an den Trainingstagen einmal mehr ausgesprochen groß war und mehr noch, dass die Aktiven einhellig die Trainingstage als sehr gute Vorbereitung ansahen und viele bleibende Eindrücke mit nach Hause nahmen.

Ein weiterer Trainingstag, diesmal für die Dressurreiterinnen und -reiter des Vereins, hat an diesem Sonnabend unter der Leitung von Jörn Kubelke stattgefunden. Auch dieser ist kein Unbekannter in Worpswede: Er hat schon einige Mal bei großen Dressurprüfungen der Klasse S – auch in Worpswede – auf dem Siegertreppchen gestanden.

Der RVW-Vorsitzende Hans-Helmut Pein wünscht auf diesem Wege allen Reiterinnen und Reitern viel Erfolg und alles Gute für die kommende grüne Reitsaison und immer gesunde Pferde.