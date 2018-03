Ganz nach dem Motto des Vereins – “Immer in Bewegung“ – starten nach den Osterferien zwei neue Angebote beim TSV Dannenberg. Zum Springen auf dem großen Trampolin laden Sabine Görg und Karola Schmidt Mädchen und Jungen ab dem Grundschulalter ein. An zehn Nachmittagen werden die Kinder im richtigen Umgang mit dem Groß-Sportgerät vertraut gemacht und es werden neue Sprünge geübt. Das Kursangebot kann auch von Kindern genutzt werden, die nicht Mitglied im Verein sind. Beginn des zehnwöchigen Kurses ist am Mittwoch, 4. April, um 15.30 Uhr in der Sporthalle an der Dannenberger Straße 20 a. Anmeldungen bei Sabine Görg unter Telefon 0 42 08 / 32 42.

Ganz neu startet das Angebot Power-Dance und Fitness für Kinder ab neun Jahren. Übungsleiterin Vanessa Hirsch lädt dazu alle tanzbegeisterten Mädchen und Jungen ein. Sie möchte mit den Kindern kleine Choreografien erarbeiten und ihnen Spaß an Tanzen, Aerobic und Stepp-Aerobic vermitteln. Zu unverbindlichen, kostenlosen Schnupperstunden lädt Vanessa Hirsch ab dem 19. April jeweils donnerstags von 16 bis 17 Uhr in die kleine Gymnastikhalle in Dannenberg ein. Weitere Infos und Anmeldungen bei Vanessa Hirsch unter der Telefonnummer 0 42 08 / 828 68 38.