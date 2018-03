Neben Fuß- und Sitzsprüngen geht es natürlich auch an Salti und Sprungkombinationen. Das Gefühl von Schwerelosigkeit und der Spaß am Springen kommen nicht zu kurz. Neben der üblichen Trainingszeit unternimmt die Gruppe mehrmals im Jahr besondere Aktivitäten. Die Gruppe trainiert jeden Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr in der Halle der Oberschule an der Lerchenstraße. Alle Interessierten sind herzlich willkommen und können gerne für ein Schnuppertraining vorbeischauen. Fragen beantworten die Übungsleiter unter der Telefonnummer 01 51 / 42 54 42 42 oder unter info@mtv-eiche-schoenebeck-bremen.de per E-Mail.