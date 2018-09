„Meist dreht sich alles um die werdende Mutter, Vater, Geschwisterkinder und auch weitere Angehörige fallen oft hinten über“, sagt Stefanie Gebers, die erste Vorsitzende des Vereins.

In dem Ein-Tages-Seminar ging es darum, der kompletten Familie die Möglichkeit zu geben, ihrer Trauer durch kreative Betätigung und Gespräche Ausdruck zu verleihen. „Die Trauer ist ein Teil unseres Lebens, sie wird nicht vergehen, jedoch können wir lernen mit ihr zu leben, sie auszuhalten“, erklärt Verena Vellmer, die zweite Vorsitzende des Vereins.

Der Verein hielt unterschiedliche Stationen für die Teilnehmer bereit. So konnten kleine Flaschen gestaltet werden, die als Postkasten für Nachrichten an das Sternenkind dienen oder das Grab schmücken. Geschwisterkinder bemalten mit Eifer kleine Leinwände, während Eltern und Großeltern Papier-Schmetterlinge mit Namen und Daten des verstorbenen Kindes beschrifteten. „Oft sind es die kleinen Dinge, die große Emotionen freisetzen“, so Vellmer, „Es ist wichtig, diese Gefühle zuzulassen, egal wie lange der Verlust zurückliegt. Ein Unterdrücken ist kein Heilen, sondern ein Aufstauen, das sich irgendwann in voller Härte entladen kann.“

Besonders freute sich der Verein über die Unterstützung mehrerer Firmen. Der Hofladen Meyerholz stellte einen großen Pavillon zur Verfügung und spendete in Kooperation mit dem Intscheder Bauernhofeis vier Liter Eis. Die Firma Solight Veranstaltungstechnik unterstützte das Seminar mit mehreren Sitzgelegenheiten. Der Fahrzeughandel Berlitz aus Verden stellte eine Hüpfburg zur Verfügung. Der deutschlandweit agierende Verein Sternenzauber und Frühchenwunder hatte im Vorfeld viele kleine Pakete geschnürt, die die Familien als kleine Trostgeschenke überreicht bekamen. Zum Abschluss ließen alle Beteiligten kleine Nachrichten an biologisch abbaubaren Luftballons in den Himmel steigen.

„Die Rückmeldung aller Teilnehmer war durchweg positiv. Dies bestärkt uns zu weiteren Seminarangeboten in der Zukunft“, betont Gebers. Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe findet am Montag, 3. September, um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Achim-Nord in der Magdeburger Straße 11 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.sternenelternachim.de.