Reni Santoni ist tot. Wie die Ehefrau des Schauspielers, die Musikerin Tracy Newman, gegenüber dem „Hollywood Reporter“ und „People“ bestätigte, starb Santoni am Samstag in Los Angeles eines natürlichen Todes. Er wurde 81 Jahre alt. Der Mime hatte bereits seit Jahren mit Herzproblemen und Krebs zu kämpfen. Die vergangenen Monate verbrachte Santoni in einem Hospiz. Hierzulande kennt man den Schauspieler vor allem dank seiner Rolle in „Dirty Harry“ (1971). An der Seite von Hollywoodveteran Clint Eastwood verkörperte er den Polizisten Chico Gonzalez.

Außerdem spielte Santoni in der Sitcom „Steinfeld“ den Pizzabäcker Poppie und wirkte in zahlreichen US-Serien mit. In seiner Vita stehen unter anderem Nebenrollen in Serien wie „Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte“, „Miami Vice“ und „Walker, Texas Ranger“. Zudem war der US-Amerikaner in „Zurück in die Vergangenheit“ und im Actionstreifen „Die City-Cobra“ zu sehen.