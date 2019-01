Regisseur Volker Schlöndorff trauert um seine Frau Angelika. Sie starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit. (Getty Images / Joerg Koch)

Traurige Nachrichten aus dem Hause Schlöndorff: Der Star-Regisseur musste am Weihnachtsabend von seiner Frau Angelika Abschied nehmen. Wie der 79-jährige Filmemacher („Die Blechtrommel“) am Freitag mitteilte, verstarb seine Gattin in Folge einer schweren Krankheit. „Unserer Tochter und mir bleibt ein unsagbarer Schmerz über ihren Verlust. Für uns und ihre Freunde war sie frohsinnig, neugierig, weltoffen“, äußerte der Oscar-Gewinner laut Medienberichten vom Freitagnachmittag. Angelika wurde 65 Jahre alt.

Wie ihr Ehemann war Angelika Gruber im Filmgeschäft tätig. Als Schnittmeisterin wirkte sie 1981 am Schlöndorff-Film „Die Fälschung“ mit. Zehn Jahre später wurden die beiden ein Paar. Gemeinsam haben sie auch eine Tochter. Elena wurde 1992 geboren.