Als für sie 1978 der oft beschworene Ernst des Lebens begann, gab es noch keine Handys, und Fotos wurden auch nicht mit dem Smartphone geschossen. 40 Jahre ist es nun her, dass die Klasse 10 R 1 der Realschule Ottersberg entlassen wurde. Ein großer Teil der ehemaligen Schüler hat das am Sonnabend mit einem Wiedersehen bei Körbers Gasthof in Fischerhude gefeiert. Helga Heitmann und Heike Hans hatten das Klassentreffen organisiert.

Sie habe nicht mit einem solch großen Zuspruch gerechnet, staunte Helga Heitmann. Von 24 ehemaligen Schülern fanden 18 den Weg in das Künstlerdorf. Die weiteste Anreise hatte Sabine Hahn auf sich genommen – sie hat es nach Leipzig verschlagen. Helga Heitmann: „Das Wiedersehen nach 40 war schon spannend. Man konnte nur staunen, wie interessant und vielfältig so manches Leben verlaufen ist.“ Das Treffen müsse bedingt wiederholt werden, stellte die gebürtige Otterstedterin fest. Alle fünf Jahre soll es ab jetzt soweit sein. Heute lebt Helga Heitmann wie auch die ehemaligen Mitschüler Birgit Semken und Hans-Dieter Windler nur einige Kilometer weiter in Vorwerk in der Gemeinde Tarmstedt.