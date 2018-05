Spargel ist einer der beliebtesten Genüsse des Frühsommers und so darf er natürlich auch auf der Speisekarte des schicken Sam’s Restaurant im Haus Adelheide an der Abernettistraße nicht fehlen. Die Gäste können dort das Königsgemüse noch bis Ende Juni – auf Reservierung – als Drei-Gänge-Menü genießen. Dazu gehören Vorsuppe und Dessert sowie heimischer Spargel zum Sattessen in klassischer Zubereitung mit hausgeräuchertem Schinken, Schnitzel, Sauce Hollandaise und Co. Jeden Freitag wird außerdem ein Spargel-Teller mit einem Pfund der weißen Stangen serviert.

Neben solchen saisonalen Spezialitäten aus der Speise­karte wird in Sam’s Restaurant regelmäßig zu kulinarischen Highlights eingeladen, etwa ­jeden Sonntag zum XXL-Frühstücksbüfett mit Live-Kochsta­tion. „Die Gäste können sich auf ein umfangreiches Büfett mit ­zusätzlichen typisch amerikanischen Spezialitäten, Pancakes, Spiegeleiern, herzhaften und bunten Desserts sowie Kaffee­spezialitäten inklusive freuen“, sagt Dieter Winkler, der das Haus Adelheide gemeinsam mit seiner Ehefrau Gunda leitet. Mittwochs locken stattdessen Burger-Angebote und donnerstags das „All you can eat“-Event mit Spare Ribs.

Nicht nur wegen seiner ­gepflegten Gastlichkeit, sondern auch wegen der besonderen Möglichkeiten für Feierlichkeiten ist die Gastronomie beliebt. So bietet etwa der Festsaal samt eigener Terrasse Platz für Galas mit bis zu 180 Personen. Der Raum „Große Höhe“ für bis zu 60 Gäste zeigt sich gemütlich-rustikal mit einem Baumstamm als Dekoration und Theke in Backsteinoptik. Die Räume „Burginsel“ und „Delme“ für

40 beziehungsweise 20 Gäste eignen sich für Feiern in ge­hobenem Stil, sind sie doch in edlen Farbtönen gehalten und zum Teil mit Kronleuchtern ausgestattet. „Ein schönes Ambiente für Hochzeiten, für die wir eine attraktive All-in-Pauschale anbieten“, sagt Dieter Winkler.

An die „Jägerstube“ schließt sich eine Doppelkegelbahn an. Alternativ wird dort ein Laserschießkino betrieben. Beides verspricht Spaß für lockere ­Feiern und Kindergeburtstage. Der Irish Pub „Molly Malones“ eignet sich für Partys mit kleinerem Geldbeutel, da die Gäste dort eigene Getränke mitbringen dürfen und lediglich eine Raummiete zahlen. Billardtisch und Co. befinden sich nebenan.

Etwas ist dem Gastronomen wichtig: „Es ist ein Novum für die Region, dass ein Betrieb von unserer Größenordnung komplett barrierefrei eingerichtet ist.“ Zwei behindertengerechte Toilettenanlagen befinden sich im Erdgeschoss und im ersten Stock. Eine Rollstuhlplattform, die auch für Elektromodelle ­zugelassen ist, befördert die Gäste in die höhere Etage.

Die Familie Winkler blickt übrigens auf lange gastronomische Erfahrung zurück, denn sie ­betreibt zusätzlich Hackfeld‘s Dorfkrug an der Harpstedter Straße in Groß Ippener. Seit über 200 Jahren befindet sich diese traditionsreiche Gastronomie in ihrem Besitz. „Wir wollten nicht in beiden Häusern dasselbe anbieten, daher öffnet der Dorfkrug zu Sonderveranstaltungen wie zum Public Viewing der Fußball-WM sowie zu Familien- und Betriebsfeiern, während man in Delmenhorst zusätzlich à la ­carte speisen kann“, so Winkler.

