Marktplatz wird Ende Juni fertig

Treffpunkt in Arbeit

Jochen Brünner

Ganderkesee. Zwei Wochen noch müssen sich die Ganderkeseerinnen und Ganderkeseer gedulden, bis die Umgestaltung des Marktplatzes zumindest soweit abgeschlossen ist, dass sich der Platz als neues Schmuckstück und Treffpunkt präsentiert – auch wenn sich die Pflanzarbeiten noch bis in den Herbst hinziehen werden. Darüber hinaus dreht die Verwaltung nach der Stärken-Schwächen-Analyse von Gutachterin Katharina Staiger in den Ortskernen eher an vielen kleinen Stellschrauben.