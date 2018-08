Unverbindliches Angebot des Hospizkreises

Treffs für Trauernde

Jochen Brünner

Ganderkesee. Der Hospizkreis Ganderkesee-Hude bietet allen Trauernden an jedem zweiten Sonntag im Monat ein Trauercafé an. Das Treffen findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Hospizkreises an der Rathausstraße 19 statt.