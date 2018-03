Meisterschaft für die Korbballdamen (Lone Grotheer)

Ihre Gegner der SG Ovelgönne/Neustadt, des TSV Abbehausen, des TuS Schwei und der SG Hemmoor/Oberndorf ließen sie mit diesem Ergebnis klar hinter sich.

Dabei waren die Trainingsbedingungen sowie die Personalsituation mehr als ungünstig. So konnte aufgrund der Arbeiten an der Uwe-Brauns-Halle während der gesamten Saison nicht richtig trainiert werden. Die Besetzung war in dieser Saison ebenfalls sehr unstetig. Stammkorbfrau Britta Speck konnte beispielsweise nur an einem Spieltag teilnehmen und wechselnd fehlten weitere Mitglieder der Stammbesetzung. Mit der erst 16-jährigen Stina Mayer hatte die Mannschaft sogar eine Debütantin dabei.

Ließen ihre Gegner hinter sich: Die Korbballdamen des TV Hambergen (Foto links) wurden erneut Meister im Bezirk Weser/Ems. Mit dem zweiten Platz der Saison qualifizierten sich die Korbballmädchen der W8-11 (Foto rechts) für die Landesmeisterschaften. (Lone Grotheer)

Am letzten Spieltag wurde es für die Mannschaft um Spielertrainerin Stefanie Grotheer dann noch einmal spannend. Mit ihren lehrbuchmäßigen Überkopfwürfen brachte Karin Effinger die Korbfrau der SG Hemmoor/Oberndorf schier zur Verzweiflung. Nach dem Sieg gegen den ersten Gegner des Tages ging es im zweiten und letzten Spiel gegen den späteren Tabellenvierten TuS Schwei. Dieser hatte es sich scheinbar zur Aufgabe gemacht, den Hambergerinnen auf den letzten Metern noch ein verlorenes Spiel in die Bilanz einzutragen. Was die Spielerinnen auch versuchten, so richtig kamen sie nicht gegen die Mannschaft aus Schwei an. So sah es zur Halbzeit tatsächlich so aus, als würde die bis dahin fast makellose Bilanz der Hambergerinnen noch einen Knacks bekommen. Am Ende reichte es in den letzten Minuten zumindest noch für ein Unentschieden. Eines von zweien in dieser Saison. Die Spielerinnen in dieser Saison: Karin Effinger, Marijke vom Endt, Lone Grotheer, Stefanie Grotheer, Ulrike Heckelen, Iris Jacobs, Stina Mayer, Janet Matt, Nadine Ocken und Britta Speck.

Erfolgreiche Korbballmädchen

Die Spielerinnen der W8-11 Korbballmannschaft des TV Hambergen können stolz sein. Vor heimischer Kulisse konnten die Mädchen die diesjährige Saison noch mit zwei gewonnenen Spielen krönen. In beiden Spielen konnten sie unter Beweis stellen, dass sie sich in der Saison stark weiterentwickelt haben. Am Ende landeten die Korbballerinnen auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit dieser Platzierung können die Spielerinnen nicht nur sehr zufrieden sein, sondern sie qualifizieren sich auch für die Landesmeisterschaften ihrer Altersklasse. Am 21. und 22. April geht es dafür nun für die Mädchen nach Brake wo sie sich erneut mit anderen Mannschaften ihrer Altersklasse messen können. Zuschauer sind wie bei jedem Spieltag selbstverständlich herzlich Willkommen und die Mädchen sind für jede Unterstützung dankbar.