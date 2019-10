Die Trend-App Gradient kann bereits nach 48 Stunden zur Abo-Falle werden. (Ticket to the Moon / Monatage teleschau)

Welchem Promi sehe ich ähnlich? Mit dieser Frage geht die Bildbearbeitungs-App „Gradient“ derzeit auf Nutzerfang - und das sehr erfolgreich. Das Prinzip ist folgendes: Nutzer laden ein Selfie hoch, die App berechnet sodann eine Serie von vier Bildern, die eine Art physiognomische Evolution hin zu einem bestimmten Promi darstellt. Derzeit finden sich bei sozialen Netzwerken, vor allem bei Instagram, unzählige dieser Vierer-Kombinationen.

Ein Riesen-Spaß also. Dieser könnte für viele jedoch schnell vorbei sein. Denn nach Ablauf der kostenlosen Test-Phase stehen Abo-Gebühren in Höhe von 21,99 Euro an. Dieser satte Betrag wird fällig, sollten Nutzer nicht mindestens 24 Stunden vor Ende des nur dreitägigen Testzeitraums kündigen. Die Rezensionen der App sind mittlerweile voller Beschwerden über Abzocke und Abo-Fallen.

Der Hype erinnert ein bisschen an die „FaceApp“, die vor wenigen Monaten in ähnlicher Manier die Top-Charts stürmte. Problematisch waren hier allerdings keine horrenden Abo-Gebühren, sondern massive Datensammelei. Aber auch der Betreiber von „Gradient“, Ticket to the Moon, vermerkt in seiner „Privacy Policy“, dass Daten mit Firmen geteilt werden könnten, die „zur gleichen Firmengruppe“ gehören. Welche das sind, wird nicht erklärt.