Im Fokus waren Projekte, das Kennenlernen der Vereinsstruktur, das Ausprobieren von Trendsportarten, wie Kin-Ball oder Headis, sowie das Entdecken von Spiel und Sport für die Pause. Der Ausbildungslehrgang basiert auf dem Programm des Landessportbundes Niedersachsen und umfasst 32 Lehreinheiten, welche je zur Hälfte von der Sportjugend und von der Schule durchgeführt werden. Die Ausbildung ermöglicht Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren die Mitgestaltung sportlicher Schulaktivitäten und der Einstieg in die Vereinstätigkeiten. Die Assistenzausbildung ist auf helfende Tätigkeiten ausgerichtet. Zu den Inhalten der Ausbildung gehören unter anderem die Auseinandersetzung mit der Rolle als Helfer, das Erlernen von praktischem Handwerkszeug als Assistent und im Team anzuleiten. Schulen aus den Landkreisen Rotenburg, Osterholz und Verden, die Interesse an der Ausbildung haben, können mit Sportreferent Henrik Gieschen Kontakt aufnehmen unter Tel. 04281 1811 oder per E-Mail: Referat-Sportjugend@ksb-rotenburg.de.