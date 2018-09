Foto 2 - die Angelplätze an der Ochtum sind besetzt.jpg

Wieder war ein Angelfachmann beim Sportfischerverein (SFV) Bremen-Stuhr zu Besuch. Kevin Ebner aus Delmenhorst, der mit seinen 26 Jahren bereits an vielen internationalen Turnieren wie Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat und einige erste, zweite und dritte Plätze zu verzeichnen hat, wollte der Jugendgruppe einige Tricks mit der Stipprute und Posenmontage vorführen und in der Praxis anwenden. Es fanden sich auch einige alte Hasen aus dem Verein zu dieser Veranstaltung ein, sodass eine stattliche Anzahl von 25 Teilnehmern zustande kam.

Kevin Ebner ging zu jedem Angelplatz und gab Ratschläge zur Posenmontage, Bebeleiung, Köder, verschiedene Futtermöglichkeiten und vieles mehr. Das Wetter war sehr gut und so wollten sich auch die Fische mit einer hohen Bissfrequenz zeigen. Alle geangelten Fische wurden als offizielle Hegemaßnahme in den Grollander See umgesetzt. Für alle war dieses eine lehrreiche Veranstaltung. Der eine oder andere Hinweis wird den jugendlichen Anglern sehr hilfreich sein.

Jugendliche finden unter www.sfv-bremen-stuhr.de Informationen übers Angeln.