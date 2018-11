Das Trio Picado ist an diesem Sonntag, 11. November, von 15 bis 17 Uhr in der Alten Wache in Weyhe-Leeste, Henry-Wetjen-Platz 4, zu Gast. Der musikalische Auftritt unter dem Motto „Wenn de Wind dör de Bööm weiht“. Es werden auch wieder Lieder zum Mitsingen vorgetragen. Wie in den Jahren zuvor wird in gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und Gebäck dem Trio gelauscht.

Die Veranstaltung ist zwar im Obergeschoss der Alten Wache, aber barrierefrei mit einem Fahrstuhl erreichbar. Die Teilnahme ist kostenlos. Über eine Spende würde sich das Organisationsteam sehr freuen.