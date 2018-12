Bremer Heimstiftung holt Kristina Ristic als Fachpflegekraft nach Schönebeck

Trotz Heimweh durchgehalten

Bremen-Nord. Kristina Ristic ist die erste Teilnehmerin am internationalen Projekt Triple Win, die in einem Haus der Bremer Heimstiftung in Bremen-Nord eine Arbeitsstelle als Fachpflegekraft antritt. Hinter der Diplom-Krankenschwester aus Serbien liegen anstrengende Monate: Für sie galt es, einen Anerkennungskurs in der Gesundheits- und Krankenpflege mit Prüfung abzuschließen und gleichzeitig Deutsch zu lernen.