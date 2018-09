Schon das Märchenstück „Die Flussprinzessin“ zog 2150 Zuschauer in seinen Bann, das plattdeutsche Stück „Jümmer Arger mit Wotan“ lockte sogar 2800 Zuschauer auf die Freilichtbühne, insgesamt also knapp 5000 Zuschauer – eine beachtliche Zahl.

Der kräftige Hengst Wotan, der mit Männern nichts am Hut hatte, ist also jetzt wieder im Stall. Während der zehn Aufführungen war das Wiehern von Wotan laut zu hören, doch der Schleswiger Kaltbluthengst blieb unsichtbar. Für Klara Epsen war Wotan jedoch etwas ganz besonderes. Heike Schmidt verkörperte diese resolute Bestattungsunternehmerin und Antiquitätenhändlerin überzeugend, wobei sie allein bei der Firmennennung am Telefon die Lacher auf ihrer Seite hatte.

Vordergründig ging es allerdings nicht um Wotan, sondern um Dr. Rainer Grimm, einen Advokaten aus der Stadt. Dieser wollte unbedingt in „Dobern“ ein Golf- und Freizeitzentrum errichten. Volker Penczek verkörperte den etwas hochnäsigen Investor in seiner ersten plattdeutschen Rolle sehr überzeugend. Am Ende jedoch war er von allen Beteiligten der Bedauernswerteste: Klara Epsen wollte nicht verkaufen und auch Hannes Mattson, ein etwas trotteliger Viehhändler und „Flachland-Rilke“, stand ihr bei. Lars Lorenzen spielte diese Rolle hervorragend, vor allem seine trockenen Sprüche kamen bei den Zuschauern gut an. Gern hätte er mit Klara Epsen etwas mehr Tuchfühlung gehabt, doch immer wieder wies sie ihn zurück: „Hannes, nehm' dien Pooten weg.“

Klaras Bruder Heinz Thomsen, ein Pastor, wollte wegen seiner Spielschulden nur sein Erbteil, sodass es immer wieder Wortgefechte zwischen Klara und ihm gab. Johann Krüger spielte diesen frommen Mann mit seinen noch viel frommeren Sprüchen hervorragend. Und dann war da noch die feine Isolde Gräfin von Beerenstein. Die Rolle schien Karin Sievers auf den Leib geschrieben zu sein. Sie war die „Ehegattin in spe; nipp un nau seggt“ von Dr. Rainer Grimm – bis dessen Ehefrau Sybille Grimm auftauchte. Katrin Lange-Spreckels spielte diese betrogene Ehefrau vorzüglich. Die beiden Darstellerinnen brachten die Zuschauer besonders zum Lachen, als sie sich quer über den Tisch – auf gar nicht feine, gräfliche Art – in die Haare kamen. Dr. Wolfgang Kleinwort, Schönheitschirurg und stellvertretender Bürgermeister von Dobern, von Willem Gohde toll gespielt, hatte auch schon Bekanntschaft mit Wotan gemacht, denn dieser verschaffte ihm ein Bad in der Jauchekuhle.

Fast war alles in trockenen Tüchern. Der von Dr. Grimm aufgesetzte Kaufvertrag für das Golf- und Freizeitzentrum war unterschriftsreif und Klara sowie Isolde sollten unterschreiben. Beide weigerten sich, um eine Nacht darüber zu schlafen. Als an diesem Abend Dr. Grimm und Dr. Kleinwort ins Dorf zurückgingen, nahmen sie eine Abkürzung über die Koppel. Auf diese hatte Sybille Grimm gerade Wotan hinaus gelassen. Es gab einen fürchterlichen Krach hinter der Bühne (auf der Koppel) und das Schreien der beiden Doktoren. Hannes telefonierte nach einem Krankenwagen, um eine Person abtransportieren zu lassen.

Die letzte Szene hatte es in sich: Trauerfeier mit Pastor Thomsen, Sybille Grimm und Gräfin Isolde von Beerenstein bei „Spiel mir das Lied vom Tod“. Die Zuschauer waren in den Bann gezogen und mussten ernsthaft überlegen, um wen denn nun getrauert wurde. Es stellte sich heraus, dass niemand tatsächlich zu Tode gekommen war. Dr. Grimm wurde im Rollstuhl sitzend vom Schönheitschirurgen Dr. Kleinwort auf die Bühne geschoben, einen dicken Verband um den Kopf. „Sah ein Knab‘ ein Rösslein stehen – Rösslein auf der Weiden“, sang er mit krächzender Stimme. Er war von Wotan am Kopf getroffen worden und hatte einen Schaden davongetragen. Dr. Kleinwort hatte sich durch einen beherzten Sprung in den Graben retten können, und Wotan – ja, Wotan hatte durch den Viehhändler Hannes neue Papiere erhalten und hieß nun Odin.

Die Regisseurin Brigitte Schönecker und ihr Assistent Fritz Henken hatten die Amateurspieler wieder einmal hervorragend auf ihre Rollen eingestimmt. Das grandiose Spiel aller Darstellerinnen und Darsteller machte dieses ein ums andere Mal deutlich. Die Souffleuse Heike Stegmann und der Souffleur Peter Hellwinkel brauchten (fast) nicht eingreifen. Die Techniker um Edelfried Hennig hatten mit ihrem Team akustisch alles im Griff, besonders die Szenen hinter der Bühne. Und als die Schauspieler nach der letzten Aufführung auf die Bühne kamen, trugen sie alle blaue T-Shirts mit der Aufschrift „Hannes, nehm' dien Pooten weg“, denn dieser Spruch fiel ja oft und wurde zum Motto der diesjährigen Theatersaison. Alle Zuschauer hatten ihr Vergnügen im Daverdener Holz und klönten nach den Aufführungen noch lange mit den Theaterleuten. Und irgendwie waren am Ende dann doch alle etwas wehmütig, die Bühnenakteure und die vielen Helferinnen und Helfer. Jetzt freuen sich alle über eine (kleine) Pause und dann natürlich auf 2019.