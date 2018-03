Nachdrücklich fügt er hinzu: „Jetzt!“ Die Dringlichkeit rührt von den jüngsten Entwicklungen in der Russland-Affäre, die in der Forderung des Trump-Anwalts John Dowd gipfelten, die Untersuchungen einzustellen. Er „bete“, dass der zuständige stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein die „erfundene Ermittlung wegen einer angeblichen Verschwörung mit Russland einstellt, die auf einem falschen und korrupten Dossier beruht“.

Der Forderung vorausgegangen war die Entlassung des ehemaligen Stellvertreters des gefeuerten FBI-Direktors James Comey, Andrew McCabe. Comey vermutet, die Entlassung war Trumps Rache an einem, der, so wie er selber, zu viel wisse und ihm in der Russland-Affäre gefährlich werden könnte. „Das amerikanische Volk wird meine Geschichte sehr bald hören“, kündigt Comey sein mit Spannung erwartetes Buch an, das Anfang April erscheinen wird. „Dann kann es selbst entscheiden, wer ehrenhaft ist und wer nicht.“

McCabe gehört wie zwei andere inzwischen gefeuerte hohe FBI-Beamte zu dem Kreis, der in Besitz einer Kopie der Memoranden ist, die Comey von seinen Gesprächen mit Trump angefertigt hat. Wichtige Beweismittel für den Sondermittler, die belegen könnten, wie der Präsident versucht hat, die Justiz zu behindern. McCabe hat seine Begegnungen ebenfalls protokolliert und seine Aufzeichnungen bereits an Sonderermittler Robert Mueller übergeben.

Präsident sieht Hexenjagd

Die jüngsten Entwicklungen fallen zusammen mit einem Exklusivbericht der „New York Times“, wonach der Sonderermittler Dokumente der Trump-Unternehmungen angefordert habe. Dem Vernehmen nach interessiert sich Mueller unter anderen für die Geschäftsbeziehungen Trumps zu russischen Oligarchen und Banken. Darunter auch Finanzierungen der Deutschen Bank. Trump hatte wiederholt damit gedroht, er werde „diese Hexenjagd“ beenden, falls Mueller seine Geschäfte ins Visier nehme. Genau diese Befürchtung steht nun im Raum.

In einem scharfen Leitartikel hält die „Washington Post“ Trump vor, wie „ein hässlicher, kleinkarierter Despot“ zu handeln. Er benutze die Sprache von „Bananenrepubliken“ und versuche, die Presse, die Sicherheitskräfte und das Militär „zur Unterwürfigkeit zu zwingen“. Auch andere Analysten hören aus dem Twitter-Sturm Trumps das Präludium für den möglichen Rauswurf des Sonderermittlers heraus. „Die Mueller-Ermittlungen hätten niemals begonnen werden dürfen“, beschwerte sich der Präsident in einem Beitrag. „Es gab keine Verschwörung und kein Verbrechen“.

Gemessen an den Reaktionen der Republikaner auf den besorgten Appell Senator Warners, darf sich Trump ermuntert fühlen, seinen Instinkten zu folgen. Während ein Chor aus Demokraten im Kongress vor dem Ende der unabhängigen Justiz warnte, herrschte bei den Führern der Republikaner eisiges Schweigen.