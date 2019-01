Schnellimbiss

Trump gibt einen aus: Fast Food für Football-Team

Im Weißen Haus bleibt momentan die Küche kalt. Was also tun, wenn plötzlich Gäste kommen? Donald Trump hat sich was einfallen lassen.