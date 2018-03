Personalien

Trumps Kommunikationschefin Hope Hicks legt Amt nieder

Die erst vor wenigen Monaten ernannte Kommunikationschefin des Weißen Hauses, Hope Hicks, will nach US-Medienberichten in den nächsten Wochen ihr Amt niederlegen. Das berichteten am Mittwoch der Sender CNN und die Zeitung „New York Times“.