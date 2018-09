Den Besuch in Letovice nutzte die Gruppe aus Kirchlinteln zu einem Abstecher ins rund 14 Kilometer entfernte Kunstát. Der mittlerweile 26. Keramikmarkt am 15. und 16. September war ein Besuchermagnet. „Wir rechnen in diesem Jahr bei dem guten Wetter wieder mit rund 170 000 Besuchern“, sagte Bürgermeister Zdenek Wetter.

Die Region um Kunstat und Letovice ist seit Jahrhunderten für ihre qualitätvollen einzigartigen Produkte aus Ton europaweit bekannt. Auf rund 150 Ständen auf dem Marktplatz der 2800-Einwohner-Stadt wurden zahllose Kunstwerke aus Handarbeit angeboten. In der Masaryk-Berufsschule in Letovice gibt es unter anderem auch das Fach Kunstkeramik. Nach erfolgter dreijähriger Ausbildung gibt es den Gesellenbrief.