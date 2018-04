Das Turnier konnte auf einer Online-App verfolgt werden, auf der insgesamt über 900 Zugriffe gezählt wurden.

Die Kicker des SV Lilienthal-Falkenberg stellten zwei Teams, die beide mit einem Sieg in die Vorrunde starten konnten. Während die erste Mannschaft in ihrer Gruppe nach dem 3:1-Auftakterfolg gegen den TSV Bassen anschließend zwei Niederlagen gegen den FC Hambergen (1:3) und gegen die TUSG Ritterhude II. (0:1) hinnehmen musste, behielt die zweite Mannschaft eine weiße Weste: Nach dem 1:0 über den FC Worpswede, der an diesem Tag von Christian Gronau betreut wurde, konnten sich die Falkenberger über ein 2:0 gegen die TUSG Ritterhude I und ein 2:1 gegen die Gäste von der JSG Achim/Uesen freuen.

Nach der Vorrunde fanden sich die Dritt- und Viertplatzierten in der Silberrunde wieder. Hier konnte die erste Mannschaft des SV Lilienthal-Falkenberg mit Trainer Haissam Jaber dank eines 3:2 über die JSG Achim/Uesen und eines 1:1 gegen TUSG Ritterhude I den ersten Platz erringen.

Für die zweite Mannschaft hieß es in der Goldrunde, wo die Ersten und Zweiten der Vorrunde aufeinandertrafen, anzuerkennen, dass zwei andere Teams an diesem Tag besser waren: Mit 1:3 unterlag man der TUSG Ritterhude II, und in einem knappen Abschlussspiel mussten die Kinder sich trotz Auftaktführung auch dem FC Hambergen geschlagen geben (1:2). Am Ende gab es einen hervorragenden dritten Platz für die Jungs aus Falkenberg.

Die begehrten 3 D-Glastrophäen für den besten Feldspieler, Torhüter und Torschützen gingen an diesem Tag allesamt an Spieler der TUSG Ritterhude, den Turniersieg nahmen allerdings die Kicker vom FC Hambergen mit nach Hause.

„Ein atmosphärischer Abschluss für die Hallensaison“, resümierte Betreuer Henning Burfeindt, der an diesem Tag die Turnierleitung innehatte, bei der Siegerehrung. Und dabei dankte er nicht nur den Spielern, Betreuern, Zuschauern und helfenden Händen. Ein besonderer und vielleicht der wichtigste Dank galt den Jungschiedsrichtern Henri und Paul Simanek, die alle Spiele sehr souverän und umsichtig im Griff gehabt hatten.

Am Ende hieß es für die Kinder dann also, sich vorerst wieder von Parkett und Bande zu verabschieden und in eine hoffentlich erfolgreiche Frühjahrsserie auf dem grünen Rasen zu starten.