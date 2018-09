Schnell etablierte sich die bis dahin noch unbekannte Sportart zu einer festen Größe im Verein. In diesem Jahr existiert die Sparte nun schon seit 40 Jahren.

In all den Jahren waren es die Mitglieder, die die Judo-Geschichte in Bassen geschrieben haben – und es waren viele Mitglieder. Michael Harms, aktueller Spartenleiter, ist selbst 29 Jahre dabei. Schon als Schüler bekam er viele Sportler zu Gesicht. Immer wieder fingen neue Judokas an und andere hörten auf. Nun selbst als Übungsleiter tätig, hat Harms auch schon vielen jungen Leuten Judo beigebracht. Die einen blieben länger, die anderen kürzer. Damals wie heute herrscht ein ständiger Wechsel auf der Judomatte. Nur ganz wenige von damals sind heute noch dabei.

„Aber was ist aus den alten Wegfährten oder meinen ehemaligen Trainern geworden?“, fragt sich Harms. „Oder wer waren die Personen, die vor mir die Sparte mit Leben gefüllt und aufgebaut haben?“ Um diese Fragen zu klären, startet die Judo-Sparte des TSV Bassen einen Aufruf. Gesucht werden ehemalige Mitglieder, die in den vergangenen 40 Jahren Judo in Bassen betrieben haben. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich direkt mit dem Verein oder mit Michael Harms in Verbindung setzen. Am besten ist es, eine E-Mail an harms.tsvbassen@gmail.com zu schreiben. „Schreibt in die Mail, wer ihr seid, von wann bis wann ihr Judo in Bassen gemacht habt und sendet am besten noch ein Foto von damals und heute mit. Alternativ könnt ihr euch auch auf Facebook beim Verein melden. Einfach nach TSV Bassen Kampfsport suchen. Oder ihr besucht die Judokas einfach beim Training in der Bassener Sporthalle“, sagt Harms.

Viele Judokas haben wegen beruflicher oder familiärer Veränderungen mit dem Sport aufgehört. Vielleicht hat sich jetzt alles eingespielt und es besteht wieder die Lust, Judo zu machen. Wer gern wieder mit Judo anfangen möchte, kann das beim TSV Bassen ohne Weiteres tun. Montags trainieren die Kinder und Jugendlichen, freitags trainieren die Jugendlichen und Erwachsenen jeweils ab 17 Uhr. Es gibt keine Altersbeschränkung. Judo kann man auch noch im hohen Alter ausüben.

Anlässlich des Jubiläums gibt es in Bassen am 3. November einen Tag der offenen Tür, zu dem die ehemaligen Mitglieder eingeladen sind. Der TSV Bassen würde sich über viele Meldungen von ehemaligen Judokas sowie auf spannende Geschichten und Erzählungen aus 40 Jahren Judo-Geschichte in Bassen freuen. „Also bitte meldet euch!“, meint Harms abschließend.