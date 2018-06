Mit einer hervorragenden Bilanz von 27:1 Punkten sicherte sich die Jugendmannschaft des TSV Bierden die Meisterschaft in der Jungen-Kreisliga Verden im Tischtennis. Nachdem die Mannschaft in der Hinrunde souverän mit sieben Siegen dominiert hatten, mussten die Bierdener in der Rückrunde bei einem Unentschieden gegen den TSV Embsen nur einen Zähler abgeben. Diese Leistung wird mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse belohnt. Der Erfolg der Mannschaft wurde durch die Spieler Tobias Garlichs, Jan Hücking, Jannik Steinbach, Tom Sonneborn und Elias Riemer sowie die Betreuer Klaus Meseberg (nicht auf dem Bild) und Axel Sonneborn sichergestellt.