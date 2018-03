Ohne Punktverlust hat sich der TSV Cluvenhagen die Meisterschaft in der Saison 2017/2018 der Badminton-Liga des Landkreises Verden gesichert. Sechs Mannschaften aus der Region – TSV Ottersberg, MTV Riede, BV Verden, TSV Kirchlinteln, TSV Bassen und TSV Cluvenhagen – traten zwischen Oktober und Februar an fünf Spieltagen gegeneinander an. Am letzten Spieltag benötigte der TSV Cluvenhagen nur noch einen Sieg, um Meister zu werden. Im ersten Spiel gegen den TSV Bassen konnte ein deutliches 6:2 eingefahren werden, und die Cluvenhagener konnten den Titel feiern. Das zweite Spiel gegen den BV Verden ging 4:4 aus.

Das Team um Mannschaftsführer Jannik Neumann freute sich riesig und feierte ausgelassen den Titelgewinn. Außerdem konnten im Spielerranking der meisten gewonnenen Spiele Jutta Schimmelpfennig bei den Damen und Daniel Lorenz bei den Männern überzeugen. Zu der Stammmannschaft des TSV Cluvenhagen gehörten Jutta Schimmelpfenning, Mieke Feder, Sascha Ehlers, Daniel Lorenz und Jannik Neumann. Ersatzspieler waren Jannis Rogge, Peter Stauga, Patrick Thompson, Patrick Stünker, Frank Rottstegge und Jule Viets.