Eingeladen sind Mädchen jedes Alters, die in den Ballsport hinein schnuppern möchten. Kurze und kleine Trainingseinheiten und ein Geschicklichkeitsparcours mit einigen Stationen laden zum Auspowern und Spaß haben ein. Außerdem kann das offizielle DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen erworben werden. An verschiedenen Stationen können verschiedene Techniken getestet werden: Wie gut ist die Ballkontrolle? Wie stark ist der Schuss?

An einem Infostand kann man sich über den Mädchenfußball im Verein informieren, es gibt einige Give-Aways, und für das leibliche Wohl von Mädchen und Eltern ist mit Kaffee und Waffeln auch gesorgt. Der Biolandhof Kaemena aus dem Bremer Blockland versorgt alle außerdem mit köstlichem Eis. Ein Highlight wird die Verlosung eines handsignierten Fußballs sein, der von der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft unterschrieben wurde. Ein Tischfußballspiel steht bereit, und die Mädchen können sich an einer Torwand ausprobieren. Der Tag des Mädchenfußballs endet dann für alle Mädchen, die nach den vielen Aktivitäten noch genug Power haben, mit einem Abschlussspiel, in dem das Gelernte direkt umgesetzt werden kann.

Der Verein möchte Mädchen für den Fußball begeistern und neue Talente entdecken. Denn die Organisatoren sind überzeugt: Die Zukunft des Fußballs ist weiblich. Die Veranstaltung ist ein niederschwelliges Angebot, sich am Ball auszuprobieren.

Schon 2017 erlebte der Mädchenfußball beim TSV Eiche in Neu Sankt Jürgen ein besonderes Jahr. „Wir freuen uns sehr, dass nach dem ersten Tag des Mädchenfußballs über 20 Neuzugänge bei den Mädchenmannschaften gewonnen werden konnten“, berichtet der Jugendleiter der Juniorinnen, Oliver Helvogt. „Ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und war erschrocken, wie unterschiedlich die Wertung von Mädchen- und Jungsfußball in Deutschland bis heute ist. Sei es die unterschiedliche Ausstattung mit finanziellen Mitteln oder auch die Akzeptanz bei Jungen und Mädchen. Gerade hier auf dem Land gibt es da noch zum Teil sehr antiquierte Sichtweisen. Ich habe das Glück, dass meine Tochter mich mit ihrer Fußball-Begeisterung angesteckt hat und mir dieses Thema eröffnet hat. Bei allem Erfolg haben wir schon noch klare Ziele. Die F-Mädchen-Mannschaft fehlt uns noch“, blickt Helvogt voraus. „Wir sind da sehr optimistisch, denn im Mädchenfußball ist in den nächsten Jahren noch sehr viel Potenzial abzurufen.“

Zum Erfolgsrezept des Vereins gehören auch die Wochenendfahrten der Mädchenmannschaften. Auch in diesem Jahr ging es ins Ammerland nach Nordloh. Über drei Tage konnten die Mädchen spielen, trainieren und gemeinsam die Freizeit verbringen. So hatten sie viel Zeit, sich einmal richtig kennenzulernen. Manche Spielerin hat dort ihre Rolle im Team gefunden, und die Mannschaften sind sehr stark zusammengewachsen. Auch während der Saison sind die Trainerinnen und Trainer immer wieder darauf bedacht, Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen, die die Teams zusammenschweißen. Dazu gehören Ausflüge zu Spielen der Werder-Bremen-Frauen, Bowlen, Eis essen gehen und vieles mehr.

Eine Anmeldung für den Tag des Mädchenfußballs am 2. Juni ist nicht nötig, auch Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Lust am Fußball und Neugier sind die entscheidenden Punkte für eine Teilnahme. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Und jedes Mädchen, das sich nach diesem Tag entscheidet, am Ball zu bleiben, und an einem Folgetraining teilnimmt, kann sich auf ein schickes, kostenloses Fußball-Shirt freuen, das von den Worpsweder Künstlern Ina und Markus Landt gestaltet wurde. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen lokalen Unternehmen, die mit ihrer Unterstützung diesen Tag und darüber hinaus die Förderung des Mädchenfußballs im Verein ermöglichen.

Weitere Informationen gibt es bei Jugendleiter Oliver Helvogt unter der Telefonnummer 01 76 / 61 55 57 18 (auch per Whatsapp).