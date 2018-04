Der TSV-Vorsitzende Manfred Rischkopf setzt wieder Geldprämien für die Erwachsenen und Kinder und Jugendlichen des Vereins aus. Das Sportabzeichen kann immer dienstags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr auf dem Sportgelände der Grundschule Etelsen abgenommen werden. An folgenden Tagen stehen die Übungsleiter zur Verfügung: 8., 22. und 29. Mai sowie 5., 12. und 19. Juni. Die Ausdauer-Disziplin 20 Kilometer Fahrradfahren ist für Dienstag, 26. Juni, um 18.50 Uhr Am Sportplatz 8 in Etelsen terminiert. Darüber hinaus können die Teilnehmer auch am Sonnabend, 9. Juni, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr das Sportabzeichen erwerben. Anfragen zum Sportabzeichenkönnen an Stephan Röpke telefonisch unter der Rufnummer 0 42 35 / 951 03 oder per E-Mail an die Adresse StephanRoepke@gmx.de gerichtet werden.