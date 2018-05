Die Tennissaison beim TSV Etelsen ist erfolgreich gestartet. Fast 40 Player waren gekommen und konnten sich an selbst gebackenem Kuchen erfreuen. Die Eröffnung war geprägt vom Wegfall des Tenniszusatzbeitrages. Es gilt ab sofort der Grundsatz: Der Jahresmitgliedsbeitrag gilt für die komplette Nutzung des Sportangebotes des TSV Etelsen. Die Ausnahme bilden die Kursangebote im Gesundheitssport. Toll war es, dass auch Sportler aus anderen Abteilungen gekommen waren und auch ein Neueintritt zu verzeichnen war.

Ein besonderes Highlight war die Einführung zur Nutzung des angeschafften Defibrillators durch Werner Bender von der Firma „Help2do“. Wichtig ist es, so Bender, keine Angst vor dem Einsatz zu haben. In launigen Worten zeigte sich der Abteilungsleiter Wolfgang Mitzig erfreut, dass die Arbeitsdienste erfolgreich gearbeitet haben und die drei Plätze sowie das Vereinsheim in einem guten Zustand sind. Natürlich wurde auch die Platzgüte in kleinen Testspielen geprüft und für gut befunden. Das Motto für diese Saison lautet wieder: „Gewinnen wollen, verlieren können“.