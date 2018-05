Seit kurzem bietet der TSV Worphausen wieder Tischtennis an. Jeden Dienstag von 18.30 bis 20 Uhr trifft sich die Gruppe in der Halle ganz ohne Zwang und Druck zu dem einen oder anderen Ballwechsel. Wer Lust auf Tischtennis in der Freizeit hat, ist gerne willkommen. Die Truppe freut sich immer auf weitere Begeisterte, die einfach Spaß haben möchten. Geleitet wird die Gruppe von Gisela Müller und Jürgen Marx.