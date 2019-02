Worpswede

TSV Worpswede öffnet Fitnessraum auch sonntags

Worpswede. Der TSV Worpswede bietet seit Anfang des Jahres die Möglichkeit an, auch sonntags von 8 bis 10 Uhr im vereinseigenen Fitnessraum zu trainieren. Die Sportler werden fachkundig an sieben Tagen in der Woche im Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeits-Bereich begleitet.