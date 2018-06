Bei sehr schönem Wetter verlieh der TSV Worpswede die Sportabzeichen des vergangenen Jahres an 38 Sportler auf der Leichtathletikanlage. 15 Erwachsene und 23 Kinder im Alter zwischen sieben und 83 Jahren erwarben das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold.

Im Vorfeld hatten die Teilnehmer unterschiedliche Disziplinen wie Laufen, Kugelstoßen oder Schwimmen absolviert. Dabei waren auch die Kinder der Ferienspaß-Aktion, die alle eine Urkunde erhalten haben. Anschließen wurde der Erfolg mit einer kleinen Grillfeier belohnt.

Auch in diesem Jahr bietet der TSV Worpswede die Abnahme kostenlos an. Zusätzlich finden in den Sommerferien mehrere Termine im Rahmen der Ferienspaß-Aktionen statt. Weitere Informationen unter www.tsv-worpswede.de.