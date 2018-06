Nach zwei Jahren sportlicher Abstinenz spielte der wieder erstarkte Verdener Türksport eine grandiose Saison. Im Kreispokal hat man es bis ins Viertelfinale geschafft, und in der Meisterschaft spazierte das ambitionierte Team mit 137 Toren durch die Liga. Dabei ist das Team bereits im 23. Spieltag am 13. Mai gegen SV Hönisch II mit einem 10:1-Sieg offiziell Meister der 2. Kreisklasse geworden. Standesgemäß überreichte der stellvertretende NFV-Vorsitzende Kurt Thies die Meister-Urkunde an den 1. Vorsitzenden Turgay Ünlü (links im Bild). Ünlü, der gleichzeitig auch die Trainer-Rolle übernahm, resümierte abschließend: „Die größte Aufgabe mit so vielen hochkarätigen Spielern war es in dieser Saison, neben dem Taktischen, aus Ihnen eine Einheit zu formen. Das haben wir geschafft!“ Jetzt blickt man optimistisch in die 1. Kreisklasse.