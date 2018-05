Nachdem zwei Teams – der SV Hemelingen und der TuS Komet/Arsten – kurzfristig abgesagt hatten, gingen die verbliebenen sieben Mannschaften im Modus jeder gegen jeden an den Start. Bei strahlendem Sonnenschein und nach den sehr fairen Spielen unter der souveränen Leitung der drei Referees Conrad Stolp (OT Bremen), Edgar Viohl (Blumenthaler SV) und Georg Trebin (SG Aumund-Vegesack) war nach gut fünf Stunden der Sieger ermittelt. Die Oldies der SG Marßel, bei denen Abteilungsleiter Wolfgang Noch im Mittelfeld die Fäden zog, zeigten sich als guter Gastgeber und belegten im Endklassement den siebten Platz. Der ESV Blau-Weiß um Kapitän Ole Raatz, der erstmals teilnehmende FC Oberneuland von Trainer Isa Asuman sowie der Blumenthaler SV um Keeper Oliver Husen spielten einen guten Ball, hatten aber keine Chance auf einen der vorderen Plätze. Der favorisierte SV Werder Bremen trat ersatzgeschwächt an und belegte am Ende Rang drei. Die vermeintliche Nummer eins im Bremer Seniorenfußball, der TSV Lesum-Burgdamm, hatte nicht alle Stammspieler am Start und musste den stark auftrumpfenden Turanern den Vortritt lassen. Das spielstarke Team von Tura-Coach Knuth Meyer blieb bei zwei Unentschieden in den sechs Spielen ungeschlagen und holte so verdient den Titel.

Die Siegerehrung nahm BFV-Vizepräsident Holger Franz (SG Aumund-Vegesack) gemeinsam mit Ulrich Weinkauf (OT Bremen) vom Verbandsspielausschuss vor. „Mit den Turanern haben wir einen würdigen Titelträger ermittelt, dem ich auch gute Chancen bei der norddeutschen Meisterschaft einräume“, zog Franz ein positives Resümee. „Wir danken der SG Marßel und ihrem Vereinswirt Faruk Prilepi für die hervorragende Ausrichtung der Landesmeisterschaft“, ergänzte Weinkauf, der gemeinsam mit Jens Peters, Andreas Lübben und Andreas Kramer für einen geregelten Ablauf der Veranstaltung sorgte. Die Tura-Oldies vertreten nun den BFV bei der Norddeutschen Ü 40-Meisterschaft, die am 25. August beim SV Ilmenau im Bezirk Lüneburg stattfindet.