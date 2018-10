Dort gab ihnen der Supersommer noch mal einen Nachschlag.

Wo viel Wasser ist, da sind für Paddler Wasserwege zu erforschen. So starteten die Paddler jeden Tag mit ihren Booten in die endlos wirkenden Fluss-, Kanal-und Seenlandschaften. Die Fahrtrouten waren vorsorglich an Hand von Wasserkarten vorgeplant. Wer sich bei solchen Fahrten allein auf seine Orientierung verlässt, hat keine Chance auf eine baldige Rückkehr. Die kleinen Paddelboote ermöglichten den Paddlern auch den Zugang zu schwerer zugänglichen Wasserlandschaften. Fast unberührte Naturgegenden mit vielfältigen Pflanzen- und Tierwelten bereicherten die Touren. Eine gute Kombination aus Sport und Erholung war in Mecklenburg-Vorpommern gelungen. Am Abschiedsabend wurde zünftig gegrillt. Aufkommender Sturm und Regen wurden den Paddlern nach der Sonnenwoche nicht mehr zum Problem.