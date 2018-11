Nun ist es Zeit für Nachwuchs in den Kinderturngruppen montags zu sorgen. Ab 15 Uhr stehen den vier- bis sechsjährigen in der Halle der Grundschule Schönebeck die unterschiedlichsten Bewegungslandschaften zur Verfügung. Dort können sich die Kinder ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln. Von Schwingen an Ringen und Seilen, Bezwingen von kleinen und großen Aufbauten, Erlernen von Turnspielen und Hüpfen und Hangeln von A nach B ist alles dabei. Und für die Größeren (sech bis acht Jahre) geht es montags von 16.15 bis 17.45 Uhr rund in der Halle. Auch dort wird viel Wert auf neue Erlebnisse und großen Spaß am Entdecken gesetzt. Neue Gesichter sind gern gesehen und zum Schnuppern eingeladen.