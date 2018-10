Die vor einem Jahr neu gegründete Abteilung Gerätturnen (männlich) im Blumenthaler TV hat sich inzwischen fest etabliert. Fing sie mit vier Aktiven an, tummeln sich zur Zeit circa 15 bis 20 Turner in der Halle. Die Hälfte gehört zwischenzeitlich zur Wettkampfmannschaft und hat zum Teil auch schon ihren ersten Wettkampf absolviert.

Um noch weiter zu kommen, absolvierten sechs Turner (andere waren vereist) jetzt ein dreistündiges Sondertraining in der Halle an der Eggestedter Straße. Geleitet wurde dieses durch Margret Gerdes und Wolfgang Koschuch. Es begann zum Aufwärmen mit leichten Ballspielen, danach folgte ein intensives Programm mit Sprung-, Dehn- und Kraftübungen sowie diversen Sprints. Dann wurde als erstes am Barren geübt. Es begann mit Einzelübungen bis hin zu einer kompletten Wettkampf-Übung. Weiter ging es am Boden. Hier wurden vorrangig Einzelteile geübt wie Rollen, Prellsprünge, Räder, Handstand und Strecksprünge. Am Ende konnten sich die Aktiven noch beim Fußballspielen austoben.

Das Bild zeigt (hinten v. l.) Margret Gerdes (BTV) Sinan Lakeberg, Elias Maiberg, Wolfgang Koschuch und (vorne v. l.) Maxim Kononenko, Ihlas Lakeberg, Moritz Gerdes und Omari Naili.