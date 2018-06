Wolfgang Dreyer vom Volksbank-Vorstand und Clubmanagerin Kristin Oehlrich konnten 73 Teilnehmer, 20 Damen und 53 Herren, von zwölf verschiedenen Golfclubs vor dem Clubhaus begrüßen, außer 33 Golfer vom Heimatclub, nicht nur Teilnehmer von den benachbarten Clubs, sondern auch von weiter entfernt angereiste Gäste. Am stärksten vertreten waren der GC Rehburg-Loccum mit 17 und der GP Steinhuder Meer mit 10 Vertretern.

Gespielt wurde ein vorgabewirksames Einzel Stableford auf Course B und C. Ausgespielt wurden je ein Bruttopreis für Damen und Herren getrennt und jeweils drei Nettopreise in den drei Spielklassen, dazu gab es Sonderpreise für „Nearest to the Pin“ an Bahn B4 und „Longest Drive“ an Bahn C2, jeweils für Damen und Herren getrennt.

Bruttosieger bei den Herren wurde Hans-Jürgen Schwartz vom GC Verden und bei den Damen Britta Schlesner-Brümmer vom GC Rehburg-Loccum. In der Nettoklasse A siegte Frank Düe (GC Verden) vor Herbert Brinkhoff (GC Syke) im Stechen vor Günter Meinicke (GP Steinhuder Meer). Die Klasse B ergab die folgende Reihenfolge: Doris Neumann (GC Verden) im Stechen vor Wilhelm Behne (GC Rehburg Loccum) und Hella Buschhoff (GC Verden). In der Klasse C sah die Platzierung folgendermaßen aus: Heinz Hermann Maack (GC Verden) vor Alexander Roßner (GP Steinhuder Meer) und Sandra Uecker-Woigk (GC Wümme).

Die Sonderpreise gingen beim „Nearest to the Pin“ an Frank Fischer (GC Rehburg-Loccum) und Doris Neumann (GC Verden) und beim „Longest Drive“ an Günter Meinicke (GP Steinhuder Meer) und Hella Buschhoff (GC Verden). Bei der Preisverteilung ließ sich feststellen, dass das Heimrecht doch von Vorteil sein kann. Es gab schöne Sachpreise und im Anschluss an die Siegerehrung ein Grillbüfett. Bei angeregten Gesprächen klang ein schöner Golftag aus.

Ergebnisse Volksbank Golf Cup 2018: Brutto, Herren: 1. Hans-Jürgen Schwartz, GC Verden (8,7) 26 Punkte, 2. Frank Düe, GC Verden (16,8) 25; Damen: 1. Britta Schlesner-Brümmer, GC Rehburg-Loccum (11,0) 20, 2. Cessy Meyer, GP Steinhuder Meer (13,4) 19; Netto Klasse A Handicap bis 18: 1. Frank Düe, GC Verden (16,8) 42 Punkte, 2. Herbert Brinkhoff, GC Syke (14,8) 36, 3. Günter Meinicke, GP Steinhuder Meer (18,2) 36; Klasse B Handicap 19 bis 24: 1. Doris Neumann, GC Verden (19,8) 37, 2. Wilhelm Behne, GC Rehburg-Loccum (22,1) 37, 3. Hella Buschhoff, GC Verden (19,4) 36; Klasse C Handicap ab 25: 1. Heinz Hermann Maack, GC Verden (54) 48, 2. Alexander Roßner, GP Steinhuder Meer (28,5) 47, 3. Sandra Uecker-Woigk, GC Wümme (40) 42; Spezialpreise: Nearest to the Pin: Frank Fischer, GC Rehburg-Loccum (14,8) 5,24 m, Doris Neumann, GC Verden (19,8) 2,60 m; Longest Drive: Günter Meinicke, GP Steinhuder Meer (18,2), Hella Buschhoff, GC Verden (19,4).