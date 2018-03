Vor fast genau einem Jahr spielte die erst 2016 vom TV Lilienthal gegründete Fußballfreizeitgruppe, bestehend aus rund 20 aus dem Nahen und Mittleren Osten geflüchteten Männern, gegen die Spieler des SV Lilienthal/Falkenberg ein erstes kleines Hallenturnier aus. Im Sommer dann maß man seine Kräfte auf dem Rasen des Stadions im Schoofmoor. Nun trifft man sich schon zum dritten Mal in der Absicht, auch in Zukunft zwei Mal im Jahr einen Sonntagvormittag mit der schönsten Nebensache der Welt gemeinsam zu verbringen. Die besseren Techniker waren unter den Spielern der „Wümme Tigers“ zu finden; konditionell schienen die jüngeren Fußballer des TV Lilienthal bei den letzten Begegnungen etwas stärker gewesen zu sein. Mal sehen, ob es diesmal wieder so ausgeglichen ausgehen wird. Je zwei Mannschaften aus jedem Verein und eine gemischte Mannschaft mit Spielern aus beiden Vereinen werden einen Turniersieger ermitteln, wobei Austausch und Miteinander vor dem Siegen rangieren sollen.