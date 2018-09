Senioren-Captain H. Dieter Neumann (Mitte) und Senioren-Schatzmeister Hans-Adolf Hildebrandt (Zweiter von links) übergaben den Spendenscheck an die Aktiven des Hospizvereins: Margrit Brendel (von links), Sandra Köbe und Gerhard Eimer.

Sie gingen an die Gruppe „Fidelius“, die im Hospizverein für die Region Rotenburg/Wümme Sterbebegleitung leistet und trauernde Kinder begleitet.

Zum Spendenergebnis trugen nicht nur die Turniereinnahmen und großzügige Beiträge von Mitgliedern sowie Firmen der Region bei. Dank 150 gespendeter kleiner und größerer Preise konnte das Senioren-Board zudem eine Tombola veranstalten. Hinzu kamen die Einnahmen aus einem Putt-Wettbewerb, bei dem es darum ging, wer den Ball auf dem Grün am dichtesten an die Fahne schlagen kann. Dafür wurden Bälle verkauft – die weggingen wie warme Semmeln, denn als Preis winkte eine Flasche Rotwein vom Weingut der südafrikanischen Golf-Legende Ernie Els, eine flüssige Reliquie für passionierte Spieler.

Wenige Tage später trafen sich geladene Gäste und ambitionierte Wümme-Golfer zum Turnier des Autohauses Stern Partner aus Rotenburg und des Einkaufszentrums Dodenhof in Posthausen. Das Turnier verwöhnte unter anderem mit schönen Preisen und einem leckeren Buffet inklusive Getränken. Durch gute sportliche Leistungen konnten die Teilnehmer zudem Gutes tun. Dafür waren eigens erworbene Bälle über eine Distanz von 106 Metern von der Klubhaus-Terrasse möglichst dicht an die Fahne auf dem Grün der Bahn 18 zu schlagen. Das als Preis dafür von der Oldenburger Firma Cycle Union ausgelobte E-Bike erspielte sich schließlich eine Wümme-Golferin, die die Fahne nur um 1,02 Meter verfehlte. Der Erlös des Wettbewerbs – 500 Euro – unterstützt nun die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes Löwenherz in Syke.