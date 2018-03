Der weite Weg nach Schleswig-Holstein hat sich für die VSK-Handicapper gelohnt. Beim Turnier des SV Eichede in Bad Oldesloe konnten die Fußballer mit dem Sieg in der Tasche den Heimweg antreten. Für das Turnier wurden die Spielerinnen und Spieler eingeladen, die noch am Anfang ihrer fußballerischen Karriere stehen. Dadurch gab es durchweg spannende Spiele, deren Ausgang entweder unentschieden oder sehr knapp ausfiel.

Im Meisterschaftsmodus mit Hin- und Rückspiel setzten sich die Osterholz-Scharmbecker aufgrund des besseren Torverhältnisses schließlich gegen den Gastgeber SV Eichede durch. Sie holten sich den Turniersieg und traten stolz den Heimweg mit der Bahn an. Die Mannschaft der VSK-Handicapper. Auf dem Foto sind zu sehen (von links, hinten) Trainer Ibrahim Öz, Patrick Öz, Luka Schulz, Jonas Walther, Marcel Brym, Nadja Sander Timo Weit und (von links, vorne) Trainer Thomas Lunk, Per Daniel, Niklas Gleiß, Julian Gehrlein, Trainer Jürgen Grimm.