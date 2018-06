Alle Jungen und Mädchen ab acht Jahren sind herzlich in die Turnhalle Trupermoor eingeladen. Es werden verschiedene Turnstationen aufgebaut, aber auch Spiele gespielt. Außerdem wird es ein großes Büfett geben. Mitzubringen sind Sportkleidung, Sportschuhe – am besten Turnschläppchen –, etwas zu trinken, gute Laune und wenn man mag eine Kleinigkeit für das Büfett. Anmeldungen nimmt Shannon Mintah Anom unter Telefon 01 73 / 842 32 95 oder per E-Mail an schriftrolle@t-online.de entgegen.