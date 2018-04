Juli ist es wieder soweit: Der Tus Varrel besucht seine französischen Freunde in der Partnergemeinde Teloché. Die Abfahrt nach Frankreich mit dem komfortablen Reisebus erfolgt am Freitag, 20. Juli, in den Abendstunden. Am frühen Morgen erreicht man Teloché, das sich in unmittelbarerer Nähe zu Le Mans befindet. Hier erwartet die Varreler in der ganzen Woche ein buntes Programm, das die Gastgeber liebevoll erarbeitet haben. Nach einer sicher ereignisreichen Woche heißt es dann am Donnerstagabend wieder Abschied nehmen, sodass die Reisegruppe am Freitag, 27. Juli, vormittags wieder in Varrel ankommen wird. Eine Mitgliedschaft im Tus Varrel ist zur Teilnahme an der Fahrt nicht erforderlich. Alle Interessierten lädt das Organisationsteam zu einem Informationsabend am Donnerstag, 26. April, um 19.30 im Vereinsheim in der Wassermühle auf dem Gut Varrel ein. Für weitere Informationen und auch für Anmeldungen stehen Ilse Düßmann (Telefon 0 42 21 / 306 32), Marina Bischoff (04 21 / 257 37 00) und Sabine Hundt (0 42 21 / 36 94) bereit. Der deutsch-französische Austausch zwischen Stuhr und Teloché besteht bereits seit 1977 und wird seitdem jährlich durch Austauschmaßnahmen begleitet, die abwechselnd in Teloché und Varrel stattfinden.