Bei Vorlage einer ärztlichen Verordnung werden die Kosten von den Krankenkassen beziehungsweise Rentenversicherungsträgern übernommen. Unter der qualifizierten Anleitung von Physiotherapeuten bietet der TV Lilienthal das Funktionstraining als Trockengymnastik in der Sporthalle und als Wassergymnastik im Hallenbad Lilienthal an.

Aufgrund der großen Nachfrage hat der TV Lilienthal auch sein Angebot im Bereich Wassergymnastik noch einmal erweitert. Trainingszeiten für die Trockengymnastik sind mittwochs und freitags von 9 bis 10 Uhr in der Gymnastikhalle Schoofmoor, für die Wassergymnastik mittwochs von 19 bis 19.45 Uhr und 19.45 bis 20.30 Uhr sowie freitags von 11.45 bis 12.30 Uhr im Hallenbad Lilienthal.

Informationen, Beratungsgespräche und Anmeldungen für das neue Funktionstraining und für die erweiterten Wassergymnastikkurse sind per E-Mail an geschaeftsstelle@tvlilienthal.de oder unter der Telefonnummer 0 42 98 / 91 54 80 möglich.

„Sie haben keinen Tanzpartner? Kein Problem! Tanzen Sie Line Dance“, rät der TV Lilienthal, der Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet. Jeweils mittwochs gibt zwei Line Dance-Gruppen in der Sporthalle der Diakonie Lilienthal, Neuenkirchener Weg 55. Dort tanzen die Anfänger von 18.45 bis 19.45 Uhr und die Fortgeschrittenen von 19.45 bis 20.45 Uhr.

Tanzen ohne Tanzpartner

Line Dance wird, wie der Name schon sagt, in Reihen und Linien getanzt. Das Erfolgsprinzip dieser trendigen Tanzsportart ist denkbar einfach: Ohne festen Partner zu fetziger Musik tanzen. Line Dance begeistert durch schnelle Erfolgserlebnisse und erfreut sich großer Beliebtheit. Innerhalb von kurzer Zeit erlernt man einen neuen Tanz. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. Line Dance ist perfekt für Singles oder tanzbegeisterte Menschen, deren Partner nicht so gerne tanzen! Ein kostenloses Probetanzen ist beim TV Lilienthal jederzeit ohne Voranmeldung möglich! Weitere Informationen zum Line Dannce finden Interessierte auf der Homepage www.tvlilienthal.de oder sie kontaktieren die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0 42 98 / 91 54 80.

Gesundheitssport 50 plus

Sportlich Aktiven sowie Neu- und Wiedereinsteigern bietet der TV Lilienthal zwei Sportgruppen Gesundheitssport für Männer und für Frauen ab 50 plus an. Das präventive Programm setzt auf Ganzheitlichkeit mit viel Spaß an sportlicher Bewegung. Moderates Ausdauertraining und Muskelaufbau, Wirbelsäulengymnastik und Übungen zur Verbesserung der Koordination und Entspannung runden die wöchentlichen Trainingsstunden ab. In der Sporthalle Konventshof wird jeweils mittwochs von 16 bis 17 Uhr und donnerstags von 19 bis 20 Uhr unter der Anleitung von qualifizierten Übungsleitern trainiert. Kostenlose Probestunden sind ohne Voranmeldung möglich. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.tvlilienthal.de oder sind über die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 0 42 98 / 91 54 80 erhältlich.

Die Kosten für den Rehasport werden von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Der Hausarzt oder der Facharzt füllt seinen Patienten einen Antrag auf Kostenübernahe aus. In der Regel genehmigen die gesetzlichen Kassen 50 Übungseinheiten. Im Rehasport wird ohne Leistungsdruck und Überforderung daran gearbeitet, die normale Bewegungsfunktion wiederzuerlangen. Gymnastik zur Muskelkräftigung, Bewegung und Entspannung, Gelenkmobilisation und Dehnung für verkürzte und verspannte Muskelgruppen, Koordinationsübungen und Bewegungsspiele sind Inhalte einer Übungseinheit. Speziell ausgebildete Rehasportübungsleiter leiten die Sportstunden beim TV Lilienthal an.

Noch sind einige wenige Plätze in den orthopädischen Rehagruppen frei, montags von 10.15 bis 11 Uhr im Hallenbad Lilienthal oder donnerstags von 11.30 bis 12.30 Uhr in der Gymnastikhalle Schoofmoor. Informationen und Anmeldungen unter geschaeftsstelle@tvlilienthal.de oder Telefon 0 42 98 / 91 54 80. Dort erhalten Interessierte auch Auskunft über das Angebot für Patienten mit einer Lungenerkrankung, nach einem Schlaganfall oder einer Herzerkrankung.