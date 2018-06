Eine gesunde Ernährung allein reicht nicht. Nur wer sich regelmäßig bewegt und Sport treibt, kann Krankheiten vorbeugen. Gesundheit ist Lebensqualität. Sport ist für die meisten zu einem Teil ihres Lebens geworden. Beim Präventionssport geht es darum, dass der Gesundheitszustand einer Person langfristig und vorbeugend erhalten wird. Die Zielgruppe sind daher eher Gesunde. Qualifizierte Übungsleiter helfen, persönliche sportliche Ziele zu erreichen. In den drei Bereichen Bewegung, Herz-Kreislauf und Kräftigung bietet das Gesundheitsstudio ein abwechslungsreiches Angebot. „Informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, denn diese Zehn-Wochen-Kurse, die wir ab Juni 2018 anbieten, werden von den Krankenkassen bei regelmäßiger Teilnahme bezuschusst.“

Das Gesundheitsstudio fit mit fun „Dein Studio“, An der Bahn 66, in Worpswede informiert am 15. Juni, von 17 bis 19 Uhr über Präventionssport und Reha-Sport (Telefon 0 47 92 / 9 56 43 40). An diesem Tag kann in persönlichen Gesprächen gezielt auf Fragen eingegangen werden. Das Gesundheitsstudio informieren zu den Fragen: Wer kann Präventionssport nutzten? Was beinhaltet Präventionssport? Wo und wie kann ich Präventionssport buchen? Ich habe Reha-Sport verordnet bekommen, was muss ich tun? Für wen ist Reha-Sport geeignet? Wo kann ich Reha-Sport durchführen?

Der Präventionssport hilft den Teilnehmern, ihre Gesundheit langfristig zu erhalten und ihr Wohlbefinden zu steigern. Gemeinsame Übungen in kleinen Gruppen stärken Herz und Kreislauf, fördern Haltung und Bewegung und sorgen für ein inneres Gleichgewicht durch Entspannung. Ziel ist es, die Gesundheit zu schützen.

Folgende Kurse im Rahmen der Kooperation zwischen dem TSV Lilienthal und dem Gesundheitsstudio stehen zum sofortigen Anmelden zur Auswahl: „Haltung & Bewegung durch Ganzkörpertraining“ vom 5. Juni bis 7. August (zehn Termine), von 18 bis 19 Uhr im Gesundheitsstudio fit mit fun „Dein Studio“, die Teilnahme kostet 120 Euro, Kursleiterin ist Heidi Murken; „Haltung & Bewegung durch Ganzkörpertraining“ vom 11. Oktober bis 13. Dezember (zehn Termine), von 12.30 bis 13.30 Uhr in der Gymnastikhalle Schoofmoor, die Teilnahme kostet 120 Euro, Kursleiterin ist Heidi Murken; „Präventives Ausdauertraining – Nordic Walking“ vom 9. August bis 25. Oktober (zehn Termine), von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle Konventshof, die Teilnahme kostet 120 Euro, Kursleiterin ist Anke Hartmann; „Präventives Ausdauertraining“ vom 27. August bis 12. November (zehn Termine), von 18.30 bis 19.30 Uhr im Gesundheitsstudio fit mit fun „Dein Studio“, die Teilnahme kostet 120 Euro, Kursleiterin ist Heidi Murken.