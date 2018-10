Ab 2019 werden Kim Fisher und Jörg Kachelmann als feste Gastgeber die MDR-Talkshow "Riverboat" moderieren. Das gelegentlich als "Ostalgie-Talk" verspottete Erfolgsformat läuft wöchentlich am Freitagsabend gegen 22 Uhr. (MDR / Kirsten Nijhof)

Ab 2019 wird man ihn wieder regelmäßig im TV sehen: den Wetterfrosch und viel diskutierten „Medienmenschen“ Jörg Kachelmann. Bereits zwischen 1997 und 2009 moderierte der mittlerweile 60-Jährige mit Unterbrechungen die MDR-Talkshow „Riverboat“. Nun soll der gebürtige Lörracher und Wahl-Schweizer erstmals nach seinem Freispruch im Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen (2011) wieder ins große TV zurückkehren.

Für Jörg Kachelmann, der nach Prozess-Ende online, im Hörfunk und bei einem lokalen Privatsender im Rhein-Main-Gebiet das Wetter erklärt hatte, ist es ein echtes Comeback. Bei „Riverboat“ soll er neben Kim Fisher nun fester Gastgeber des Formats werden, das zuletzt auf wechselnde Moderatoren-Teams gesetzt hatte. MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi äußerte sich zu der Personalie wie folgt: „Mit seiner unverblümten Art wird er 'Riverboat' bereichern. Wir freuen uns sehr, ihn gemeinsam mit Kim Fisher als Gastgeber unserer Talkshow erneut mit an Bord zu haben.“ Auch Kachelmann selbst bedankte sich beim neuen, alten Sender artig via Facebook: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des MDR. Ich danke auch all denen, die mir auf dem Weg geholfen und Mut gemacht haben.“