TV-Juror Jorge González fühlt sich in High Heels am wohlsten

In der ProSieben-Castingshow „Germanys Next Topmodel“ agierte Jorge González als Laufstegtrainer. Er selber fühlt sich in High Heels am wohlsten. Das Faible für dieses Schuhwerk entwickelte er schon in der frühen Kindheit.