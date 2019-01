Tim Mälzer ist seit 2014 in der Show "Kitchen Impossible" zu sehen. (MG RTL D / Goran Gajanin)

Jetzt kocht er nur noch für einen Sender: Tim Mälzer unterschrieb vor dem Auftakt der vierten Staffel „Kitchen Impossible“, die am Sonntag, 3. Februar, 20.15 Uhr, startet, einen Exklusivvertrag mit dem Sender VOX.

Auch in den sieben neuen Folgen der kommenden Staffel der Kochsendung tritt er wieder gegen andere Koch-Talente an. Mälzer und jeweils ein anderer Koch schicken sich gegenseitig in eine Stadt oder ein fremdes Land und bekommen dort ein Gericht vorgesetzt. Ohne das Rezept oder die Zutaten zu kennen müssen die Köche die Mahlzeit nachzaubern. Schließlich dürfen die Stammgäste des Lokals probieren, ob das Fake-Essen genausogut ist, wie das Vorbild. Diesesmal werden unter anderem Ali Güngörmüs, Lukas Mraz und Max Stiegl dem 47-Jährigen die Stirn bieten. Besonders lustig wird das Ganze, da sich auch Mälzer und sein Gast genau wie die Zuschauer vor dem heimischen TV die Aufnahmen vom Kochvorgang anschauen und bei dem gemütlichen Plaudern und Kommentieren gefilmt werden. So kann das Publikum auch bei der vierten Staffel auf fetzige Wortduelle und flotte Sprüche hoffen.

Tim Mälzer legt sich fest: Der TV-Koch hat einen Exklusivvertrag mit VOX unterschrieben. (MG RTL D / Nady El-Tounsy)

Seit 2014 ist das Koch-Duell bei VOX zu sehen und wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnet. Außerdem erhielt das Format eine Nominierung für den Grimme-Preis 2017 und eine für die Goldene Kamera 2018.