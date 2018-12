Nina Huwer mit dem Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig in Berlin.

Eine Woche lang nahmen 30 von einer Fachjury ausgewählte Jugendliche an Veranstaltungen im Bundestag und in Hauptstadtredaktionen teil. „Das Programm war sehr umfangreich und interessant“, berichtet Nina Huwer, die durch Knoerigs Bewerbungsaufruf in der heimischen Presse auf den Workshop aufmerksam geworden war. Die Abiturientin des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums konnte sich mit ihrem Beitrag zum vorgegebenen Thema „Zwischen Krieg und Frieden“ unter 120 Bewerbungen erfolgreich durchsetzen. Als angehende Journalistin studiert sie derzeit Germanistik und Geschichte in Bremen, nachdem sie bereits praktische Erfahrungen durch ein Praktikum und freie Mitarbeit bei einer örtlichen Zeitung gesammelt hat.

Der Bundestagsabgeordnete Knoerig traf Nina Huwer im Rahmen eines Abendessens mit Abgeordneten und Hauptstadtkorrespondenten im Bundestag und lud sie auf eine entsprechende Anfrage gerne dazu ein, ihn im kommenden Jahr einen Tag lang bei der Arbeit zu begleiten. Der eigentliche Workshop fand bereits zum 15. Mal in Kooperation mit der Jugendpresse Deutschland und der Bundeszentrale für politische Bildung statt, in deren Kuratorium Knoerig Mitglied ist.